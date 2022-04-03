Ребров о снегопаде на матче с «Локо»: «За полтора часа до игры 5 человек чистят штрафные. Большего не планировалось, если бы мы не обратили внимание»

высказался о погодных условиях, в которых прошла игра между «Спартаком» и «Локомотивом».

«Вчера вспомнил победную игру с в декабре 2016 года на нашей арене. Я могу ошибаться, но снега было даже больше, чем перед вчерашним дерби. Начиная с самого утра, мы с ребятами получали отчеты с фотографиями газона, на котором большим слоем лежал снег.

Мы были уверены: при таких погодных условиях игра не состоится. Каково же было наше удивление, когда мы приехали за полтора часа до матча и увидели чистое поле, четкие линии, окрашенные в красный цвет! Команда спокойно провела разминку и в итоге благополучно ушла на зимний перерыв, одержав важную победу и удержав первое место в таблице. А все потому, что руководство и работники стадиона уже за 3-4 часа до стартового свистка начали готовить газон к вечерней игре.

На этой неделе я получил сообщение на телефон с текстом: «В воскресенье ожидается рекордный снегопад за последние 50 лет». И что же мы увидели вчера? За полтора часа до игры пять человек с лопатами начинают чистить штрафные. Как оказалось, большего не планировалось. И если бы мы не обратили внимание ответственных лиц на это, в первую очередь опасаясь не за результат, а за здоровье футболистов обеих команд, то никто и не собрался бы чистить масштабнее и усерднее. Так появились лопаты, тракторы, люди для уборки.

Естественно, у меня возникает вопрос: почему нельзя было подготовить газон заранее? Почему команды должны были провести в раздевалке час в ожидании решения… Как футболист знаю, что очень непросто так нервно готовиться к дерби! Я никогда не ищу оправданий в неудачном результате. Всегда ищу причину только в себе. И текст выше не для этого. Пост к тому, что все делать на авось, а не готовиться к очевидным событиям и их последствиям — плохая идея», – написал написал технический координатор и экс-вратарь «Спартака» в своем телеграм-канале.

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