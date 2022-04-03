Языджи забил во всех пяти первых матчах чемпионата России – это рекорд турнира

Юсуф Языджи установил рекорд результативности в чемпионате России.
В матче 23-го тура РПЛ против «Урала» (2:2) хавбек ЦСКА в добавленное время реализовал пенальти и принес своей команде ничью.
25-летний полузащитник, присоединившийся к армейцам зимой на правах аренды из «Лилля», забил во всех пяти играх Премьер-лиги, в которых выходил на поле. Всего у него семь забитых мячей.
Языджи – первый в истории чемпионата России игрок, забивавший во всех пяти своих первых матчах турнира. Ранее он делил рекорд с Олегом Гариным («Океан») и Андреем Штолцерсом («Спартак»), которые забивали в четырех первых играх.
Также турок отметился двумя голевыми передачами в матче БЕТСИТИ Кубка России против «Сочи» (2:1). Таким образом, суммарно у Языджи 9 очков (7+2) по системе «гол+пас» в шести играх за ЦСКА.
Статистику футболиста вы можете изучить здесь.