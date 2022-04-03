Шварц про 1:0 с «Краснодаром»: «Динамо» победило заслуженно. Проблемы создали сами себе»

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Сандро Шварц отказался обсуждать работу бригады судей под руководством Алексея Сухого.

«Динамо» обыграло «Краснодар» (1:0) в 23-м туре РПЛ в результате пенальти, забитого в конце первого тайма.

– Если говорить о матче, то в первый тайм активно вошли, агрессивно сыграли в обороне, забили гол в раздевалку. Второй тайм сложился иначе, игра перешла в спокойное русло. Я считаю, что победили заслуженно.

– Почему отдали инициативу сопернику во втором тайме?

– Мы сами себе создали проблемы. Много футболистов вернулось после выступления за национальные команды, сложная дорога. Если бы мы повели со счетом 2:0, то матч сложился бы по-другому.

Что касается судейства, то мы стараемся не давать комментариев относительно работы арбитров, – сказал главный тренер «Динамо».

Этот странный пенальти принес «Динамо» победу. Разве Смолова потянули за футболку в штрафной?

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