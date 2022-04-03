«ПСЖ» может сделать Мбаппе капитаном, убеждая остаться. Авторитет Маркиньоса упал после ЛЧ

«ПСЖ» рассматривает возможность передачи капитанской повязки форварду Килиану Мбаппе.

Как передает Foot National со ссылкой на L’Equipe, поражение от (1:3) в ответном матче 1/8 финала чемпионов негативно повлияло на статус и авторитет нынешнего капитана команды среди одноклубников. Бразильца считают ответственным за третий гол мадридцев.

В в связи с этим допускают передачу повязки . Это считается одним из способов убедить нападающего остаться в Париже, заключив новый контракт.

Ранее сообщалось, что на подписание Мбаппе претендует «Реал».