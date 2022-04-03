«ПСЖ» может сделать Мбаппе капитаном, убеждая остаться. Авторитет Маркиньоса упал после ЛЧ

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«ПСЖ» рассматривает возможность передачи капитанской повязки форварду Килиану Мбаппе.

Как передает Foot National со ссылкой на L’Equipe, поражение от «Реала» (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов негативно повлияло на статус и авторитет нынешнего капитана команды Маркиньоса среди одноклубников. Бразильца считают ответственным за третий гол мадридцев.

В «ПСЖ» в связи с этим допускают передачу повязки Килиану Мбаппе. Это считается одним из способов убедить нападающего остаться в Париже, заключив новый контракт.

Ранее сообщалось, что на подписание Мбаппе претендует «Реал».

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