«ПСЖ» может сделать Мбаппе капитаном, убеждая остаться. Авторитет Маркиньоса упал после ЛЧ

«ПСЖ» рассматривает возможность передачи капитанской повязки форварду Килиану Мбаппе.
Как передает Foot National со ссылкой на L’Equipe, поражение от «Реала» (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов негативно повлияло на статус и авторитет нынешнего капитана команды Маркиньоса среди одноклубников. Бразильца считают ответственным за третий гол мадридцев.
В «ПСЖ» в связи с этим допускают передачу повязки Килиану Мбаппе. Это считается одним из способов убедить нападающего остаться в Париже, заключив новый контракт.
Ранее сообщалось, что на подписание Мбаппе претендует «Реал».