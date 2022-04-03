Илья Геркус: «Спартак» занимается ерундой. Клуб выбрал путь непонятной перестройки»

Илья Геркус считает, что «Спартак» выбрал неверный путь развития.
В 23-м туре РПЛ красно-белые проиграли «Локомотиву» (0:1).
– Это поражение «Спартака» не вписывается в общую канву?
– То, что «Спартак», занимается ерундой, это понятно.
– Поясните, пожалуйста?
– Слушайте, им забивают из зоны правого защитника. Уже много лет говорят про проблемную позицию. И что мы увидели? Откуда гол пришел? Разве это тайна, что там у команды сложности?
– «Локомотив» временно обошел «Краснодар» и уже пятый.
– Если считать пятое место успехом, то молодцы. Но я бы, например, дождался очного матча с «Краснодаром». И потом - не забывайте, что «Локо» привык к более высоким позициям. Пятыми быть, наверное, неплохо, но хочется-то большего. Однако все равно проявили волю к победе.
– А какие перспективы у этого «Спартака»?
– «Спартак» выбрал вот такой путь. Путь непонятной перестройки, увольнения тренера в середине сезона, вот это вот все... Пока «Спартак», не к радости нашего футбола, выглядит хаотично, неубедительно, – сказал бывший президент «Локомотива».