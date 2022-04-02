Жиго из-за недомогания начнет матч «Спартака» с «Локомотивом» в запасе

Стало известно, почему не попал в старт «Спартака» на игру 23-го тура .

Защитник в заявке команды на игру против «Локомотива» числится как запасной.

«Жиго почувствовал недомогание перед игрой», – сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Максименко, Зобнин и Хлусевич – в старте на #ЛокоСпартак! 🔴⚪️ Александр Селихов и Наиль Умяров пропускают игру из-за дискомфорта pic.twitter.com/P3UBH1GsSF — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 2, 2022

Видеотрансляция матча «Локомотив» – «Спартак» начнется в 19:30. Николсон, Мартинс, Хлусевич, Изидор, Кухта и Бека-Бека играют