Жиго из-за недомогания начнет матч «Спартака» с «Локомотивом» в запасе

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Стало известно, почему Самюэль Жиго не попал в старт «Спартака» на игру 23-го тура РПЛ.

Защитник в заявке команды на игру против «Локомотива» числится как запасной.

«Жиго почувствовал недомогание перед игрой», – сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Видеотрансляция матча «Локомотив» – «Спартак» начнется в 19:30. Николсон, Мартинс, Хлусевич, Изидор, Кухта и Бека-Бека играют

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