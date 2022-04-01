Георгий Черданцев: «Не считаю, что исключение Польши невозможно, до ЧМ больше 7 месяцев. Их поведение должно трактоваться как 0:3 и неявка на игру»

Георгий Черданцев считает, что может подать апелляцию на исход матча с Польшей.

Шведская сборная проиграла полякам со счетом 0:2 в финальном стыковом матче .

«Очень надеюсь, что CAS до лета позаседает и повлияет на результаты стыковых матчей в Европе.

Насколько я понимаю, шведы очень недовольны тем, что поляки получили преимущество. Они планируют подавать апелляцию.

отказалась играть против России еще до того, как заседал конгресс , а на нем вопрос об исключении России даже не поднимался.

Я считаю, что поведение Польши должно трактоваться как 0:3 и неявка на игру.

Не считаю, что исключение Польши невозможно. До ЧМ еще больше 7 месяцев. Весь вопрос в том, готов ли CAS принимать такие решения», – заявил комментатор .