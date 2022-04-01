Слуцкий о 2:3 с «Химками»: «Рубин» владел преимуществом, игра нормально складывалась. Непозволительно много ошибаемся»

высказался о поражении «Рубина» от «Химок» (2:3).

– Досадное, обидное поражение. Как можете игру прокомментировать?

– Игра нормально складывалась на самом деле. Забили во втором тайме, владели преимуществом. Игру контролировали.

К сожалению, непозволительно много мы ошибаемся. И даже вот этот заключительный стандарт, конечно… Но здесь ничего не сделаешь, пока так.

– Это следствие индивидуальных или командных, тактических ошибок, разницы в классе игроков, недостатка опыта?

– Вы все вместе перечислили. Здесь все это именно вместе. И концентрация на последних минутах. И нет этого навыка. И большое количество перестроений, рушатся какие-то моменты. Всего по чуть-чуть.

– Можно ли сказать, что какими-то элементами вы остались довольны? Молодые – тот же Кузнецов неплохо сегодня проявил себя.

– Слишком мало для нас быть довольным каким-то там выходом того же Кузнецова или еще какими-то индивидуальными действиями. Это слишком мало. Не рассуждаем такими категориями, – сказал тренер в эфире «Матч Премьер».