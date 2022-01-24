Смолов о поражении от Хорватии: «Россия проиграла еще до игры. Испугались»

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Нападающий сборной России Федор Смолов высказался о причинах поражения от сборной Хорватии (0:1) в квалификации ЧМ-2022.

Сборной России не хватило совсем чуть-чуть, чтобы напрямую отобраться на чемпионат мира. По прошествии времени можете сказать, в чем была главная проблема в матче с хорватами?

– Думаю, главным был психологический момент. К сожалению, тот фактор, что ничья нас устраивала, сыграл с нами злую шутку. Где-то это помешало правильно настроиться.

Думаю, что мы проиграли еще до игры, потому что испугались, – поделился мнением игрок «Динамо».

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