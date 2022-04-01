Игрок «Шахтера» Судаков о волонтерстве: «Сначала не понимали, что делать, – было очень страшно. Потом закупили продуктов, помогали лекарствами»

Футболист рассказал о своей волонтерской деятельности.

«Сначала, первых дней пять, мы вообще ничего не делали, сидели в квартире и никуда не выходили. Не понимали, что нам делать, потому что было очень страшно. Потом мы поняли, что жизнь продолжается и нужно что-то делать. Мы с моим другом, Михаилом Мудриком, решили организовать самостоятельную волонтерскую поддержку. Закупили немного продуктов, помогали, кому нужно, лекарствами. Мы постарались по максимум помочь тем, кто нуждается в помощи.

Понятно, что у нас нет каких-то больших возможностей, но, по крайней мере, мы помогли каким-то людям лекарствами и продуктами. Мы хотели и дальше продолжать свою деятельность, но получилось так, что мы выехали во Львoв. Здесь мы тоже стараемся помогать, чем можем, какими-то финансами. Все, что касается каких-то медикаментов, продуктов – это тоже очень важно. Сейчас Фонд Рината Ахметова тоже много помогает. Народ настолько сплотился, что все стараются помочь друг другу», – сказал 19-летний полузащитник в интервью «Футбол News».