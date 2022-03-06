Невилл считает, что ни один игрок «МЮ» не прошел бы в состав «Ман Сити» сейчас

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Гари Невилл считает, что игроки «Ман Юнайтед» не прошли бы в состав «Манчестер Сити».

В беседе с Майкой Ричардсом экс-защитник «Манчестер Юнайтед» проанализировал составы команд перед дерби.

«Я буду предельно честным. Могу пройтись по составу: Диаш, Лапорт, Канселу, Уокер. Все они лучше защитников «Юнайтед».

Полузащита: Фернандиньо, Родри – лучше, чем опорники «Юнайтед». Бернарду Силва, Гюндоган. Бруну Фернандеш – единственный, кого можно было бы рассмотреть, если оценивать последние 12-18 месяцев. Но де Брюйне, Бернарду Силва, Марез, Фоден, Стерлинг... Я не могу выбрать Бруну вместо Бернарду Силвы и Де Брюйне в данный момент.

Роналду тоже нельзя поставить в состав сейчас», – сказал Невилл. 

Сегодня «горожане» сыграют в дерби с «Манчестер Юнайтед». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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