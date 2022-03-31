Бензема и Менди вернулись в общую группу «Реала» и могут сыграть с «Сельтой»

и могут принять участие в следующем матче .

Футболисты приступили к тренировкам в общей группе мадридской команды.

Оба француза пропустили последний матч «Мадрида» с «Барселоной» (0:4) из-за повреждений. Они могут принять участие в матче против «Сельты» в чемпионате , но главная цель – набрать кондиции перед игрой с «Челси» в Лиге чемпионов 6 апреля.

К тренировкам также вернулся , ранее выбывший из строя из-за мышечного дискомфорта.

«Реал» сыграет в гостях с «Сельтой» 2 апреля. Начало матча – в 19:30 по московскому времени.