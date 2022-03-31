Инфантино о ЧМ раз в 2 года: «ФИФА ничего не предлагала, лишь просила оценить такую возможность. Для большей части мира это было бы во благо»

Президент Джанни Инфантино утверждает, что ФИФА не предлагала проводить ЧМ раз в 2 года.

«Давайте проясним ситуацию. На последнем конгрессе ФИФА попросила администрацию оценить возможность организовать проведение ЧМ каждые два года.

Администрация ФИФА под руководством именно этим и занялась. ФИФА ничего не предлагала, однако пришла к выводу, что это осуществимо и будет иметь определенные последствия.

Мы пришли к выводу, что для большей части мира такой вариант был бы во благо, но, разумеется, у этой инициативы хватает и оппонентов. Именно с этого и должна начаться дискуссия.

Мы рассматриваем все варианты. Мы потратим все необходимое время на то, чтобы максимально изучить каждую позицию по этому вопросу», – заявил Инфантино.

63,7% фанатов – за ЧМ каждые два года. Люди в возрасте 25-34 поддерживают идею больше всего, люди 55+ – меньше всего (ФИФА)