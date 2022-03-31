Президент ФИФА о коронавирусе: «ВОЗ проделала невероятную работу. Мы видим свет в конце тоннеля. Футбол старается вносить вклад»

Президент ФИФА поблагодарил ВОЗ за действия в период пандемии коронавируса.

обратился к генеральному директору Всемирной организации здравоохранения Тедросу Аданому Гебреисусу, посетившему конгресс ФИФА.

«В марте 2020 года доктор Тедрос объявил, что мы живем в условиях пандемии. Я был в его офисе и спросил: «Как футбол может помочь?»

Всемирная организация здравоохранения проделала невероятную работу, чтобы провести мир через пандемию. И сейчас мы видим свет в конце тоннеля. Футбол старается вносить свой вклад», – сказал Инфантино.