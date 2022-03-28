Экс-президент «Локо» Наумов: «Нужно отказываться от дорогостоящих легионеров. Для чего новый лимит, «Зенит» поддержать?»

Бывший президент «Локомотива» считает, что от легионеров в РПЛ нужно отказаться.

– Президент РПЛ Хачатурянц высказал предположение, что некоторые клубы могут не доиграть сезон. Действительно все так плохо с финансами?

– Я думаю, что он немного погорячился. Доиграть-то все доиграют. Но раз мы будем изолированы от европейского футбола, то нужно уменьшать затраты. Значит, от дорогостоящих легионеров надо отказываться. Да они и сами уедут. По крайней мере те, кому интересны европейские турниры, международный уровень. А те, кто никому не нужен, – и нам не пригодится. Лучше своих пацанов ставить на крыло.

– Но самое смешное заключается в том, что на заседании совета РФС увеличили количество легионеров.

– Это меня поразило и удивило! В наших условиях или вообще не надо вводить какие-то ограничения, а те легионеры, которые хотят, пусть играют, или полностью от иностранцев отказаться. Для чего мы вводим новые лимиты? Чтобы «Зенит» поддержать? Не понимаю. Да, для петербургского клуба это хорошо, а для остальных – нет.

– Зенитовские легионеры – бразильцы и Барриос – вроде бы пока не выражают желания покинуть Петербург. Но стоит ли им сейчас платить такие деньги? Может, ра­зумнее расторгнуть контракты?

– Выгонять специально никого не надо! Есть контрактные обязательства, их надо выполнять. Досрочный разрыв контрактов тоже обойдется недешево. Я понимаю, почему зенитовские легионеры остаются. В Питере у них такие зарплаты, которые им никто не заплатит в другом месте! Но когда соглашения истекут, с ними следует расставаться. Вот и все.

– «Зенит» уже лишился трех важных игроков – Азмуна, Ракицкого и, видимо, Ловрена. Как команда смотрится после вынужденных изменений в составе?

– Для внутреннего употребления очень хорош, он, безусловно, будет чемпионом России. Хотя в Европе вряд ли мог бы успешно играть.

– И матчи с «Бетисом» это показали.

– Да. Но внутри России питерский клуб достаточно силен, и на длинной дистанции вряд ли его кто-то обойдет. У сине-бело-голубых очень качественные футболисты, особенно бразильцы. В то же время мы видим, как «Динамо» нестабильно выглядит. Удел бело-голубых – бороться за второе место с ЦСКА, – сказал .