Мексика и США вышли на ЧМ-2022, Коста-Рика сыграет в стыке с Новой Зеландией

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Сборные Мексики и США получили путевки в финальный турнир ЧМ-2022.

В заключительном туре отбора в Северной Америке Мексика обыграла Сальвадор (2:0) и заняла в итоге второе место.

Мексиканцы вышли на ЧМ в 8-й раз подряд, всего – в 17-й раз.

Сборная США сегодня проиграла Коста-Рике (0:2), у обеих команд по 25 очков, но американцы заняли третье место по дополнительным показателям.

Американцы вышли на ЧМ в 11-й раз, последний раз они выступали в финальном турнире в 2014 году.

Сборная Коста-Рики в итоге финишировала четвертой и сыграет с Новой Зеландией (представитель Океании) в стыке за право выхода на ЧМ-2022. Матч состоится 13 или 14 июня.

Первой от Северной Америки на ЧМ вышла сборная Канады, досрочно выигравшая отборочную группу.

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