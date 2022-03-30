Новая Зеландия выиграла отбор на ЧМ-2022 в Океании и сыграет с 4-й командой зоны КОНКАКАФ

Сборная Новой Зеландии выиграла квалификацию ЧМ-2022 в Океании.

Сегодня команда разгромила Соломоновы острова (5:0) в финальном матче отбора и получила право встретиться с четвертой командой из зоны (на данный момент – ) за право выступить на турнире в Катаре. Игра пройдет 13 или 14 июня.

В последний раз выступала на ЧМ в 2010 году и заняла в группе третье место, опередив действующих на тот момент чемпионов мира – Италию.

В 2013 году новозеландцы проиграли в последнем раунде отбора Мексике, в 2017-м – Перу.

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