Сборная США отпраздновала выход на ЧМ-2022, хотя может не попасть на турнир

Сборная США преждевременно начала праздновать выход в финальную часть ЧМ-2022.

В ночь на 28 марта американцы обыграли на своем поле (5:1) в отборочном матче мирового первенства.

После игры футболисты стали отмечать победу вместе с болельщиками. Игроки подошли к одной из трибун, держа в руках баннер со словами «вышли на ЧМ-2022».

Тем не менее за тур до окончания отборочного этапа сохраняются математические шансы, что США не выйдут в финальную часть ЧМ.

Напрямую на чемпионат мира выходят три первые команды из отборочной группы. Сборная, занявшая четвертую позицию, проводит стыковой матч.

Сейчас американцы занимают второе место в группе с 25 очками после 13 игр. Разница мячей – 21:8.

У идущей четвертой Коста-Рики 22 очка, разница мячей – 11:8. В заключительном матче костариканцы примут американцев и в случае победы с разницей в шесть или более мячей обойдут их в таблице.

Если при этом сборная Мексики, у которой сейчас тоже 25 очков, как у американцев, но хуже разница мячей, наберет очки в последнем туре с Сальвадором, то США опустятся на четвертую строчку. В этом случае команде предстоит провести стыковой матч с представителем Конфедерации футбола Океании.

Ранее в финальную часть вышла сборная Канады, которая занимает первое место с 28 очками. Канадцы в любом случае уже не опустятся ниже третьего места.

Фото: Gettyimages.ru/Julio Aguilar