Мане забил решающий пенальти Египту во второй серии подряд. Первая была в финале Кубка Африки

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Сборная Сенегала по футболу Кубок Африки Сборная Египта по футболу квалификация ЧМ-2022 Садьо Мане Футбол

Сенегал второй раз подряд выиграл серию послематчевых пенальти у Египта.

Сегодня команды встречались в рамках квалификации ЧМ-2022, и сенегальцы добились успеха с помощью одиннадцатиметровых ударов – 3:1. Решающий пенальти забил вингер «Ливерпуля» Садьо Мане.

Примечательно, что точный удар Мане в серии пенальти зафиксировал победу Сенегала и в финале Кубка Африки 6 февраля. Тогда египтяне пропустили с точки четыре раза, а сами забили лишь дважды.

Именем Мане назовут стадион в его родном городе в Сенегале после победы в Кубке Африки

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