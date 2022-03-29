Мане забил решающий пенальти Египту во второй серии подряд. Первая была в финале Кубка Африки

Сенегал второй раз подряд выиграл серию послематчевых пенальти у Египта.

Сегодня команды встречались в рамках квалификации ЧМ-2022, и сенегальцы добились успеха с помощью одиннадцатиметровых ударов – 3:1. Решающий пенальти забил вингер .

Примечательно, что точный удар Мане в серии пенальти зафиксировал победу Сенегала и в финале Кубка Африки 6 февраля. Тогда египтяне пропустили с точки четыре раза, а сами забили лишь дважды.

Именем Мане назовут стадион в его родном городе в Сенегале после победы в Кубке Африки