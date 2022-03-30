ФИФА за первый этап продаж реализовала более 804 тысяч билетов на матчи ЧМ-2022

реализовала 804 186 билетов на матчи чемпионата мира за первый этап продаж.

Наибольший интерес к покупке билетов на предстоящий турнир проявили болельщики из Катара, США, Англии, Мексики, ОАЭ, Германии, Индии, Бразилии, Аргентины и Саудовской Аравии.

В организации отметили, что наибольшей популярностью у фанатов пользовались билеты на отдельные матчи. Наибольший интерес вызвали матч открытия чемпионата мира и финал турнира.

Следующий этап продажи билетов начнется 5 апреля в 12:00 по московскому времени.

Билеты на матчи группового этапа чемпионата мира в Катаре для иностранных болельщиков стоят от 250 до 800 катарских риалов (от 69 до 220 долларов), для местных – 40 риалов (11 долларов). Билет на финальный матч местным поклонникам футбола обойдется в 206 долларов, иностранным болельщикам придется заплатить от 604 до 1,6 тысячи долларов.

Финальная часть чемпионата мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.