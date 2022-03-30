Экс-хавбек «Спартака» Гаврилов: «Легионеры не заслуживают играть у нас. Деньги не отрабатывают»

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Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов выступил против легионеров в РПЛ.

«Раньше не было приезжих, были свои ребята. Приходилось своим опытом, пониманием футбола тащить молодежь, чтобы они тянулись за нами, росли. А наше дело – им помогать.

В связи с политической ситуацией все возвращается, это и к лучшему. Сейчас будет возможность нашей молодежи проявить себя.

А то постоянно привозят легионеров. Откровенно говоря, они не заслуживают играть у нас. Те деньги, которые им платят у нас, они не отрабатывают. А наши молодые футболисты в этом плане ущемлены, им не дают возможности себя проявить.

Пример уже есть: легионеры из «Краснодара» уехали, а молодые ребята вышли и «Спартак» обыграли», – сказал Гаврилов.

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