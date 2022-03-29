«Челси» не сможет продавать билеты на домашние матчи АПЛ до конца сезона. Посещать игры смогут владельцы абонементов

«Челси» не сможет продавать билеты на домашние матчи АПЛ в этом сезоне.
Лондонский клуб сообщил, что посещать игры чемпионата Англии на «Стэмфорд Бридж» смогут только владельцы абонементов.
Тем не менее билеты на оба матча Лиги чемпионов с «Реалом», на игру Кубка Англии против «Кристал Пэлас», а также на гостевой матч АПЛ с «Саутгемптоном» будут доступны для покупки.
Ограничения на «Челси» были наложены властями Великобритании из-за санкций против владельца клуба Романа Абрамовича.
«Челси» разрешили продавать билеты на «Реал» и гостевым фанатам в АПЛ. Выручка идет на благотворительность