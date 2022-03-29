«Челси» не сможет продавать билеты на домашние матчи АПЛ до конца сезона. Посещать игры смогут владельцы абонементов

«Челси» не сможет продавать билеты на домашние матчи в этом сезоне.

Лондонский клуб сообщил, что посещать игры чемпионата Англии на смогут только владельцы абонементов.

Тем не менее билеты на оба матча Лиги чемпионов с , на игру Кубка Англии против , а также на гостевой матч АПЛ с будут доступны для покупки.

Ограничения на были наложены властями Великобритании из-за санкций против владельца клуба .

«Челси» разрешили продавать билеты на «Реал» и гостевым фанатам в АПЛ. Выручка идет на благотворительность