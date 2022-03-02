Балотелли о расизме: «Я афроитальянец и горжусь этим. Тебя ненавидят и оскорбляют, если ты не нужен людям»

назвал себя афроитальянцем и высказался о расизме.

«Я афроитальянец. И я очень горжусь и африканской, и итальянской частями.

Людям есть дело до тебя, только когда ты им нужен. Я много раз видел, как это происходит с разными игроками. Ты нужен людям – они тебя любят. Ты им не нужен – тебя ненавидят. Тогда они начинают оскорблять на почве расизма и говорить другие глупости.

Я говорю не обо всех итальянцах, но могу сказать, что в некоторых областях Италии меня не любят. Но теперь они передумали – может, потому что я стал им нужен. Но как только что-то пойдет не так, меня снова начнут оскорблять», – сказал нападающий , недавно впервые за долгое время вызванный в сборную Италии.