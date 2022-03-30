Уткин ориентировался на Бэйла при штрафных: «У него мяч падал перед воротами. Месси тогда еще не был на пике»

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Даниил Уткин рассказал, что в технике исполнения штрафных ориентировался на Гарета Бэйла.

«Месси в то время еще был не на пике, у него штрафные полетели в конце 2010-х. А у Бэйла мяч падал перед воротами.

Я так бил даже на конкурсе штрафных в академии (проводился раз в полгода, в одном из них третье место занял Даниил Фомин – Sports.ru), но ничего не вышло, вылетел после первой же серии.

Я видел, что Шапи и Игнатьев бьют хорошо, но разбегаются под другими углами. Поэтому стал отталкиваться от себя», – сказал полузащитник «Ахмата» в интервью Sports.ru.

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