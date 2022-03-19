Уткин забил 5-й гол со штрафного в сезоне – «Локомотиву»

забил пятый гол в этом сезоне РПЛ прямым ударом со штрафного.

В концовке первого тайма игры с «Локомотивом» (2:1, второй тайм) 22-летний хавбек отправил мяч в ворота ударом в верхний угол от штанги.

Уткин, права на которого принадлежат «Краснодару», забил пять голов со штрафных в текущем розыгрыше Премьер-лиги с 12 попыток.

Ранее он также забивал в обоих матчах с «Рубином», а также в играх с «Динамо» и «Локомотивом».

Последним игроком, забивавшим больше голов со штрафных в рамках одного сезона РПЛ, был Александр Алиев в сезоне-2010 в составе «Локомотива» (7 мячей).

Всего Даниил забил 8 голов в 21 матче РПЛ в этом сезоне, он лучший бомбардир команды. Статистика игрока – здесь.