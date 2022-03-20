Орлов про голы Уткина со штрафных: «Это чутье мяча, косточка. Как у Бродского: «Начатое головой заканчивает ногой»

раскрыл секрет голов со штрафных .

Полузащитник , арендованный у , забил пятый гол в сезоне прямым ударом со штрафного – «Локомотиву» в матче 22-го тура (2:3).

«Ты должен подкручивать мячи, все время чувствовать. Это же вот эта косточка, которая у тебя сбоку. Это чутье мяча.

Причем голова дает сигнал, а нога работает сама, но ее надо так натренировать, чтобы она привыкла, может быть, не по 50, а по 100 раз, чтобы было точно.

Сигнал идет из головы. Это у Бродского в стихах, кстати: «Начатое головой заканчивает ногой» («Развивая Платона» – прим. Sports.ru). Это у него в стихах есть про футболиста», – сказал журналист и комментатор в эфире «Матч Премьер».

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