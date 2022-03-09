Уткин о лидерстве по голам со штрафных: «Подсчетов никаких не веду, пари не заключаю. От Месси техника отличается, если детально разбирать»

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Даниил Уткин высказался о статусе лучшего игрока в Европе по голам со штрафных.

Полузащитник «Ахмата», выступающий за грозненский клуб на правах аренды из «Краснодара», отличился в матче против «Рубина» (1:2).

Это был его 4-й гол со штрафного в текущем сезоне РПЛ. Ни один игрок из топ-15 лиг не забил так же много голов со штрафных, как Уткин – 5 игроков из этих чемпионатов забили по 3 гола.

«Никаких подсчетов по голам со штрафных я не веду, пари с одноклубниками не заключаю, стараюсь относиться к своей результативности как к общему достижению команды.

Но в матче с «Рубином», конечно, досадно за результат, за всю команду. Игра ведь складывалась. Мы не позволяли сопернику доминировать и создавать много моментов.

Сравнение Колыванова насчет моих штрафных и штрафных Месси? Было приятно услышать такую похвалу. Я знаю, какой у него богатый бэкграунд, он требовательный и взыскательный, поэтому не ожидал услышать столь приятные слова.

Что касается штрафных в исполнении Месси, то зрителю со стороны может показаться, что я могу пробить, как и он. Если разбирать детально, техника отличается. Но это долгий разговор», – сказал Уткин.

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