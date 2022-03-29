Вопрос отстранения РФС не будет рассматриваться на конгрессе ФИФА (Фабио Алейшо)

ФИФА не будет рассматривать возможное отстранение РФС на ближайшем конгрессе.
Об этом сообщил проживающий в Москве бразильский журналист Фабио Алейшо. Он утверждает, что получил информацию от двух источников, близких к ситуации.
«ФИФА не рассматривает возможность отстранения или исключения РФС из числа своих членов.
Эта тема даже не будет обсуждаться в четверг на конгрессе в Дохе», – написал Алейшо в твиттере.
Ранее член российской делегации Алексей Сорокин также сообщил, что ФИФА не включила в повестку конгресса вопрос об исключении РФС.
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