Вопрос отстранения РФС не будет рассматриваться на конгрессе ФИФА (Фабио Алейшо)

ФИФА не будет рассматривать возможное отстранение РФС на ближайшем конгрессе.

Об этом сообщил проживающий в Москве бразильский журналист Фабио Алейшо. Он утверждает, что получил информацию от двух источников, близких к ситуации.

« не рассматривает возможность отстранения или исключения из числа своих членов.

Эта тема даже не будет обсуждаться в четверг на конгрессе в Дохе», – написал Алейшо в твиттере.

Ранее член российской делегации также сообщил, что ФИФА не включила в повестку конгресса вопрос об исключении РФС.

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