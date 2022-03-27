Тренер Египта Кейруш: «Я в десятке лучших в мире. Я единственный, кто выводил 4 команды на ЧМ»

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Главный тренер сборной Египта Карлуш Кейруш включил себя в число лучших в мире.

Его команда обыграла Сенегал (1:0) в первом матче за выход на ЧМ-2022.

«Не вижу причин расстраиваться или грустить из-за нашей игры. Мы победили чемпионов Африки. Во втором матче мы всеми силами будем защищать это преимущество.

Я 44 года работаю тренером в разных странах. Я провел свыше 2 000 матчей. Я единственный тренер, который выводил на ЧМ четыре команды. Я вхожу в десятку лучших тренеров мира», – заявил Кейруш.

При участии португальского специалиста на чемпионат мира выходили команды ЮАР (2002), Португалии (2010), Ирана (2014, 2018). Лучший результат в истории принадлежит Карлосу Альберто Паррейре – он 6 раз работал на ЧМ главным тренером.

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