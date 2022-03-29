Валерий Непомнящий: «Думаю, Айртон – лучший игрок РПЛ на своей позиции, но сегодня от иностранцев нужно избавляться при первой возможности»

высказался о переходе Айртона из «Спартака» во «Фламенго».

– «Спартак» подтвердил факт переговоров по уходу Айртона во «Фламенго». Это потеря для команды?

– Это больше, чем потеря. Айртон – очень важный игрок в «Спартаке» и в российском футболе вообще. Думаю, это лучший футболист в на этой позиции.

– Какие сильные стороны Айртона выделите?

– Это игрок с широким диапазоном действий. Он и в обороне может играть хорошо. Ну, и, конечно, он может сильно играть в атаке, и очень качественно закрывать один фланг команды без изъянов. Правда, бывают провалы в игре в обороне, но это уже тактическая проблема, когда нужно чтобы его страховали. Но это не его проблема. У Айртона есть все качества: и скорость, и владение мячом, и тактическая грамотность, особенно впереди.

– Айртон больше трех лет был безальтернативным игроком на левом фланге. Вас не удивляет, что именно он стал первой ласточкой, решившей уйти из ? Все-таки сейчас уезжают в основном европейцы.

– Не совсем понятно для меня, почему именно он уходит. Бразильцы из «Зенит», например, пока остаются в команде. Не знаю, что им движет.

– Почему Айртон не стал кумиром трибун, как Жиго, например, о чьем скором уходе болельщики очень жалеют?

– У меня нет объяснения. Наверное, есть игроки, которые привлекают болельщиков и у которых это отсутствует. Айртон не всем понятен, не все его воспринимают одинаково. Плюс вряд ли его можно назвать лидером команды, как Жиго.

– Айртона может заменить на этой позиции Мозес, который в Нижнем Новгороде как раз и заменил его, но он сам может уйти. Кто тогда должен его заменить?

– Надо искать резервы. Как говорилось в одном фильме, бабу Ягу нужно воспитывать в своем коллективе. Видимо будут привлекать кого-то из молодых ребят.

– На продаже Айртона во «Спартак» может заработать до 10 миллионов долларов. Как оцените эту сумму?

– Для защитника это хорошая цена. В данной ситуации его стоит отпустить за такие деньги.

– Никто не знает, что будет через пару месяцев. Может легионерам разрешат уходить бесплатно. Может, сейчас лучше продавать вообще всех иностранных футболистов, на которых есть спрос?

– В сегодняшней ситуации при первой возможности от иностранцев нужно избавляться. Сергей Галицкий это быстро понял и принимает правильные решения. Никого не задерживает. Если есть возможность заработать – тем более. А платить зарплаты, премиальные – это очень накладно в наших условиях.

– Но ведь наши клубы и чемпионат потеряют в качестве.

– Качество футбола несколько снизится, но это будет временный момент.

– А для самого футболиста возвращение на родину как оцените? Это шаг назад в карьере?

– В Бразилии очень интересно играть. Я смотрел, как там проходят матчи. Это нечто, – сказал экс-тренер «Балтики» и «Томи».