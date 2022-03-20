«Ювентус» хочет договориться с Погба до конца апреля. Контракт – на 4 года, зарплата – 9+3 млн евро (Руди Галетти)

«Ювентус» хочет поскорее согласовать переход Поля Погба в качестве свободного агента.
Как информирует журналист Sportitalia Руди Галетти, туринцы ведут переговоры с полузащитником «Манчестер Юнайтед» и постепенно приближаются к успешному их завершению.
Итальянская команда стремится договориться о трансфере до конца апреля. Она предлагает хавбеку контракт на 4 сезона, 9 миллионов евро ежегодно плюс еще 3 миллиона в качестве бонусов.
Погба уже выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.