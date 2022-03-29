«ФИФА не заинтересована в исключении РФС из футбольной семьи и пытается не идти на поводу у антироссийских настроений». Спортивный юрист о санкциях

Спортивный юрист рассказал, что может ждать российский футбол по итогам конгресса ФИФА.

«Не понимаю, откуда взялась обеспокоенность, что именно на конгрессе в Дохе будет принято решение об исключении РФС. Если бы имелось такое намерение, нам бы уже об этом стало известно: подобное просто так не делается — как минимум, проводятся консультации.

ФИФА в принципе не заинтересована в исключении РФС из футбольной семьи. Это мы видим последовательно по всем последним решениям.

Первое было от 27 февраля — относительно допуска сборной России к соревнованиям в нейтральном статусе.

Второе — относительно легионеров. Как мы знаем, на ФИФА оказывалось давление и были предложения, чтобы все иностранцы могли уехать из России в качестве свободных агентов, расторгнув контракты с нашими клубами. Однако ФИФА по этому пути не пошла и разрешила легионерам, выступающим в , приостанавливать контракты сроком до 30 июня 2022 года.

Словом, все шаги ФИФА указывают на то, что организация пытается не идти на поводу у антироссийских настроений, а подходить к принятию решений взвешенно.

Уверен, что ФИФА будет ждать, как будет развиваться нынешняя ситуация в мире, и до первого июля, как минимум, никаких новых решений по России принято не будет.

К первому июля, в соответствии с постановлением ФИФА, все иностранные спортсмены должны вернуться в российские клубы. Соответственно, ближе к этой дате и будет решаться — могут ли игроки возвращаться, либо же нужно дополнительное решение по этому поводу.

Очевидно, что совсем ничего не постановить на конгрессе ФИФА 31 марта не могут. Но все нынешние шаги указывают на то, что никакого исключения в ближайшее время не будет», – отметил Прокопец.

Россию могут исключить из ФИФА уже 31 марта. Что нужно знать?