Перенесенный матч Бразилия – Аргентина может пройти в Австралии или Азии

Матч квалификации ЧМ-2022 Бразилия – Аргентина могут перенести из Южной Америки.

С просьбой о переносе игры обратилась в ФИФА Бразильская конфедерация футбола.

Матч должен был состояться в сентябре прошлого года, но был прерван в самом начале, так как, по мнению бразильских властей, четыре игрока Аргентины попали в страну с нарушениями.

Перенесенная игра может пройти в Австралии или одной из стран Азии. ФИФА пока не назначила дату и место проведения матча.

«Мы в стране три дня. Почему вы ждали начала игры?» Месси и остальные бесятся из-за срыва матча Бразилия – Аргентина