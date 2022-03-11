Перенесенный матч Бразилия – Аргентина может пройти в Австралии или Азии

Матч квалификации ЧМ-2022 Бразилия – Аргентина могут перенести из Южной Америки.
С просьбой о переносе игры обратилась в ФИФА Бразильская конфедерация футбола.
Матч должен был состояться в сентябре прошлого года, но был прерван в самом начале, так как, по мнению бразильских властей, четыре игрока Аргентины попали в страну с нарушениями.
Перенесенная игра может пройти в Австралии или одной из стран Азии. ФИФА пока не назначила дату и место проведения матча.
«Мы в стране три дня. Почему вы ждали начала игры?» Месси и остальные бесятся из-за срыва матча Бразилия – Аргентина