Президент «Урала»: «Трансфер Адамова помог избежать финансовых трудностей. Мы получили неплохие деньги»

рассказал о финансовой ситуации в .

– Несколько вопросов по финансам. Бюджет на этот сезон был сформирован еще перед его началом. Сейчас у «Урала» все в порядке, никаких задолженностей нет?

– Нет, сейчас все в порядке, долгов перед сотрудниками и футболистами у нас нет, мы все вовремя платим. Избежать финансовых трудностей нам помог трансфер , за которого мы получили неплохие деньги, сумели заработать.

– На прошлой неделе президент Премьер-лиги Ашот Хачатурянц сказал о том, что некоторые команды чемпионата могут не доиграть сезон. «Урал» к этому числу не относится?

– Я всем болельщикам твердо заявляю: этот чемпионат мы точно доиграем. У нас есть на это финансы, перед нами есть обязательства у наших спонсоров. Ну, и, конечно, мы думаем о будущем, о сохранении прописки в Премьер-лиге. Уже несколько раз в истории наш клуб вылетал из элитного дивизиона и потом долгое время не мог вернуться. Сейчас наши болельщики привыкли к тому, что «Урал» – полноценный участник Премьер-лиги, привыкли к хорошему футболу в Екатеринбурге. Думаю, что никто не даст похоронить футбол в Свердловской области.

– Есть ли понимание, когда состоится заседание Совета директоров и обсуждение финансового будущего команды?

– У нас обычно заседание проходит в мае. Понятно, что сейчас всем тяжело: и нам, и спонсорам. Если раньше люди могли планировать как-то свои действия на год вперед, то сейчас планируют только завтрашний день. Соберемся со всеми в мае, будем обсуждать ситуацию. Если Премьер-лига рассчитается с нами по контрактам, которые мы уже заключили, и все пойдет так, как мы планировали, то мы сами сможем заработать 500-600 миллионов, без поддержки спонсоров.

И поэтому остаться в том же бюджете, что и в нынешнем сезоне, будет проще, надеюсь, спонсоры помогут. Мы с оптимизмом смотрим на будущее. Но сейчас, еще раз повторюсь, самое главное – решить задачу по сохранению прописки в Премьер-лиге, показывать хороший футбол, который будет нравиться всем, – сказал президент клуба из Екатеринбурга.