Норманн о «Ростове»: «Конечно, я не хочу возвращаться в Россию. Слишком много думаю о том, что будет летом»

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Матиас Норманн не хочет возвращаться в Россию.

– Без понятия, что происходит. Конечно, я не хочу возвращаться в Россию. До лета я могу лишь делать то, что должен, а потом посмотрим.

Возможно, я даже слишком много думаю о том, что случится летом. Если мы с «Норвичем» сможем изменить ситуацию и остаться в АПЛ, то это стало бы лучшим вариантом. И что будет с моим контрактом в России, если «Норвич» вылетит? Я действительно знаю так же было, как и вы.

– Это тяжело?

– Да. Думаю, да, – сказал хавбек, выступающий за «Норвич» на правах аренды из «Ростова».

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