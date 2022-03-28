Норманн о «Ростове»: «Конечно, я не хочу возвращаться в Россию. Слишком много думаю о том, что будет летом»

не хочет возвращаться в Россию.

– Без понятия, что происходит. Конечно, я не хочу возвращаться в Россию. До лета я могу лишь делать то, что должен, а потом посмотрим.

Возможно, я даже слишком много думаю о том, что случится летом. Если мы с сможем изменить ситуацию и остаться в , то это стало бы лучшим вариантом. И что будет с моим контрактом в России, если «Норвич» вылетит? Я действительно знаю так же было, как и вы.

– Это тяжело?

– Да. Думаю, да, – сказал хавбек, выступающий за «Норвич» на правах аренды из .