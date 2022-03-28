«Бавария» может купить Нкунку у «Лейпцига» за 70 млн евро на замену Гнабри, который просит 15 млн в год

может приобрести лучшего бомбардира Кристофера Нкунку.

По данным Sport1.de, мюнхенский клуб рассматривает вариант с приглашением француза из-за сложностей в переговорах с о новом контракте.

Главный тренер «Баварии» надеется, что клуб договорится с Гнабри, но и о Нкунку, с которым они два года вместе работали в «Лейпциге», он тоже высокого мнения.

Трансфер француза оценивают в 70 млн евро. Столько «Бавария» сможет заплатить, только если продаст Гнабри примерно за такую же сумму.

Серж хотел бы остаться в Мюнхене, но из-за его финансовых требований подписать новый контракт не удается. 26-летний вингер хочет зарабатывать более 15 млн евро в год, как Лерой Сане и Кингсли Коман. Ожидается, что стороны продолжат переговоры по контракту до конца сезона. Если они завершатся неудачей, то «Бавария» выставит игрока, контракт которого действует до лета 2023 года, на продажу.

«Бавария» не хочет терять еще одного игрока бесплатно. За последнее время из клуба на правах свободных агентов ушли Давид Алаба, Никлас Зюле и Джером Боатенг.

Отмечается, что спортивный директор Хасан Салихамиджич и технический директор Марко Неппе в качестве альтернативы Нкунку рассматривают и 22-летнего вингера Антони.

Официально «Бавария» еще не обращалась ни в «РБ Лейпциг», ни в «Аякс».

Контракт «Лейпцига» с Нкунку рассчитан до лета 2024 года, и клуб делает все, чтобы договориться с игроком о новом соглашении. Ему готовы серьезно повысить зарплату, но футболист сомневается, что стоит это делать.

На прошлой неделе Нкунку дебютировал за сборную Франции в матче против Кот-д′Ивуара (2:1). В этом сезоне 24-летний игрок забил 26 голов и отдал 12 передач в 39 матчах за клуб. Его статистика – здесь.

Показатели Антони, который забил 12 голов и отдал 10 передач в 33 играх за «Аякс», можно найти тут.

Нкунку – новая суперзвезда, которую вы обязаны увидеть в деле. И вот почему