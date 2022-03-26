Мориба не нужен Тедеско в «Лейпциге» из-за незрелости. Экс-хавбек «Барсы» просил давать ему виноград во время массажа

Полузащитник Илайш Мориба вновь уйдет из «Лейпцига» в аренду летом.

Как сообщает Bild, главный тренер строит слаженную команду, в которой не видит места недовольным своим положением (как форвард Брайан Бробби) и незрелым (как Мориба) футболистам.

Бробби спустя всего полгода после перехода в из вернулся в амстердамский клуб на правах аренды и не хочет ехать обратно.

За первую половину сезона Бундеслиги он провел 9 матчей и голов не забил, в же у него 3 гола за 4 игры. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Мориба, купленный летом у «Барселоны», отметился тем, что просил физиотерапевтов приносить ему виноград во время массажа. Сейчас он арендован «Валенсией», за которую сыграл 6 раз в . Его показатели можно изучить тут.

Ожидается, что летом «Лейпциг» отдаст и того, и другого игрока в аренду в очередной раз.