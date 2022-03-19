«Бавария» готова дать 25 млн евро за Гравенберха «Аяксу»

по-прежнему намерена приобрести хавбека .

Спортивный директор мюнхенского клуба просматривал 19-летнего игрока сборной Нидерландов в среду в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:1).

«Бавария» готова предложить за Гравенберха не более 25 млн евро, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что полузащитник также интересен «Манчестер Юнайтед» и «Реалу».

В 25 матчах сезона на счету Гравенберха 2 гола и 5 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.