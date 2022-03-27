«У Максименко нарушение в психике. Селихов сильнее во всем». Кавазашвили о вратарях «Спартака»

Теги Спартак премьер-лига Россия РФС Анзор Кавазашвили Александр Селихов Александр Максименко Спорт-Экспресс контент Футбол

Анзор Кавазашвили заметил у голкипера «Спартака» Александра Максименко проблемы с психикой.

«Селихов намного сильнее как вратарь. У Максименко есть нарушение в психике, он не справляется со своими эмоциями. Если он ошибается, то потом собраться уже никак не может.

Селихов превосходит Максименко во всем: выбор позиции, выбор места в воротах, выходы на верховые мячи. С такими габаритами Максименко должен быть королем в штрафной, лидером на поле. Бог дал ему все, кроме психологии.

Но если выпустить больного Селихова с «Локомотивом», то есть риск доломать его окончательно. В этом матче играть должен Максименко. Это будет шанс показать себя», – отметил член комитета по этике РФС.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные