«У Максименко нарушение в психике. Селихов сильнее во всем». Кавазашвили о вратарях «Спартака»

Анзор Кавазашвили заметил у голкипера «Спартака» Александра Максименко проблемы с психикой.
«Селихов намного сильнее как вратарь. У Максименко есть нарушение в психике, он не справляется со своими эмоциями. Если он ошибается, то потом собраться уже никак не может.
Селихов превосходит Максименко во всем: выбор позиции, выбор места в воротах, выходы на верховые мячи. С такими габаритами Максименко должен быть королем в штрафной, лидером на поле. Бог дал ему все, кроме психологии.
Но если выпустить больного Селихова с «Локомотивом», то есть риск доломать его окончательно. В этом матче играть должен Максименко. Это будет шанс показать себя», – отметил член комитета по этике РФС.