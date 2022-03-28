Блез Матюиди: «Месси в самые успешные годы добивался невероятных результатов, но мы забываем об игроках, которые были рядом с ним»

отреагировал на критику .

проиграл «Реалу» (1:3) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Перед игрой с «Бордо» (3:0) 13 марта аргентинский нападающий был освистан наряду с Неймаром.

«Болельщики таким образом выразили свое недовольство, но теперь нужно сделать шаг назад.

Даже если в команде всегда выделяются два-три человека, футбол – это коллективный вид спорта. В него играют одиннадцать человек, а не двое.

Команда как проигрывает вместе, так и побеждает. В свои самые успешные годы Месси был способен добиться невероятных результатов, но мы забываем об игроках, которые были рядом с ним.

Вся команда «ПСЖ» проиграла. Не было причин клеймить некоторых игроков больше, чем других», – заявил бывший полузащитник сборной Франции.