Агент о «крестах» Магкеева: «Стас появится на поле в этом сезоне, надеемся. Пока работает с ограничениями»

рассказал о ходе восстановления защитника .

«Магкеев хорошо себя чувствует. Выполняет объем работы, который ему назначили реабилитологи и врачи. Колено ведет себя хорошо.

Нужно сделать определенный совместный тест тренерского штаба «Локомотива» и клиники в Германии, где Стасу делали операцию. Они все посмотрят, проверят и дадут заключение на работу в общей группе.

Пока Стас работает с ограничениями. Мы надеемся, что Магкеев появится на поле в этом сезоне. Стас очень хочет этого», – отметил агент футболиста.

Магкеев получил травму в матче 9-го тура с «Химками» (0:0). После обследования у хавбека диагностировали разрыв передней крестообразной связки, ему была сделана операция. Сообщалось, что восстановление займет минимум 6-7 месяцев.

Со статистикой выступлений 23-летнего игрока можно ознакомиться здесь.