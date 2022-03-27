Фати, вероятно, приступит к тренировкам в понедельник. Он не играл за «Барсу» с января

близок к возобновлению тренировок с «Барселоной».

В пятницу 19-летний игрок вернулся в Барселону из Мадрида, где он восстанавливался от травмы бедра.

В понедельник он пройдет медобследование в расположении «блауграны». Если результаты теста, как и ожидается, окажутся положительными, то в тот же день вингер проведет первую тренировку после начала лечения.

Несмотря на темпы восстановления, Фати не сыграет с «Севильей» 3 апреля и с «Айнтрахтом» 7 апреля.

В последний раз футболист выходил на поле 20 января. Его статистика – здесь.