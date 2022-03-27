Тимо Вернер: «Стиль Германии подходит мне больше, чем стиль «Челси», возможно. В сборной у меня всегда есть моменты»

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Тимо Вернер считает, что стиль игры сборной Германии подходит ему больше, чем стиль «Челси».

Нападающий лондонского клуба забил Израилю в товарищеском матче за сборную (2:0).

«Я нападающий и всегда хочу забивать. В «Челси» дела идут не так, как мне бы хотелось. Тем лучше, что в сборной при Флике все идет хорошо.

Мне очень нравится играть в футбол, независимо от того, где я выступаю. Стили игры «Челси» и сборной Германии отличаются.

Возможно, стиль сборной подходит мне больше. Здесь у меня всегда есть голевые моменты, я могу забивать. Здесь я чувствую себя очень комфортно», – сказал Вернер.

 

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