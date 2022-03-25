Жоржиньо о не забитых Швейцарии пенальти: «Они будут преследовать меня до конца жизни»

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Полузащитник Жоржиньо рассказал о боли от непопадания Италии на ЧМ-2022.

Его команда потерпела поражение в стыковом матче с Северной Македонией (0:1) и пропустит турнир в Катаре.

«Трудно объяснить, что произошло. Мне очень больно, я до сих пор не понимаю, что произошло. Я не думаю, что у нас были проблемы с созиданием, мы доминировали и создавали моменты. Но реализовать их не смогли.

Мы играли хорошо, прошлым летом выиграли Евро-2020, но в последних матчах допустили небольшие ошибки и не смогли оправиться. Они стали решающими.

Мне до сих пор больно думать [о двух незабитых пенальти против Швейцарии]. Это будет преследовать меня до конца жизни. Два раза выйти к точке и не суметь помочь своей команде, своей стране – такой груз навсегда останется на моих плечах», – сказал Жоржиньо RAI Sport.

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