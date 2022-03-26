Стоунз получил травму перед игрой Англии со Швейцарией. Матч «Ман Сити» с «Атлетико» – 5 апреля

Защитник Джон Стоунз получил травму в сборной .

27-летний футболист должен был начать товарищескую игру англичан против Швейцарии (1:1, второй тайм) в стартовом составе, однако был заменен на незадолго до начала игры.

Во время разминки Стоунз получил травму, из-за которой не смог выступить за национальную команду.

В за защитник провел в этом сезоне 11 матчей, забив 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

В ближайшее время «горожане» встретятся с «Бернли» (2 апреля), «Атлетико» (5 апреля) и «Ливерпулем» (10 апреля).