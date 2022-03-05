Карпин не будет вызывать Миранчука и Головина из-за логистики: «Не стоит дергать их ради тренировочного сбора»

Валерий Карпин объяснил, почему не будет вызывать Алексея Миранчука и Александра Головина.
Главный тренер сборной России высказался в преддверии тренировочного сбора в марте.
— Каким будет состав?
— Буду вызывать тех, кто лучше себя проявляет на данный момент. Нет смысла вызывать на будущее кого-то, потому что неизвестно, какая ситуация будет потом.
— Планируете ли вызывать наших легионеров — Миранчука, Головина?
— Не планирую из-за логистики. Им бы предстояло лететь непонятно сколько, непонятно через какие страны и вообще как.
Да и ради тренировочного сбора, назовем его так, думаю, не стоит дергать ребят, – сказал Карпин.
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