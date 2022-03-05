Карпин не будет вызывать Миранчука и Головина из-за логистики: «Не стоит дергать их ради тренировочного сбора»

Теги Монако Аталанта Сборная России по футболу Валерий Карпин товарищеские матчи (сборные) Алексей Миранчук Александр Головин Футбол

Валерий Карпин объяснил, почему не будет вызывать Алексея Миранчука и Александра Головина.

Главный тренер сборной России высказался в преддверии тренировочного сбора в марте.

— Каким будет состав?

— Буду вызывать тех, кто лучше себя проявляет на данный момент. Нет смысла вызывать на будущее кого-то, потому что неизвестно, какая ситуация будет потом.

— Планируете ли вызывать наших легионеров — Миранчука, Головина?

— Не планирую из-за логистики. Им бы предстояло лететь непонятно сколько, непонятно через какие страны и вообще как.

Да и ради тренировочного сбора, назовем его так, думаю, не стоит дергать ребят, – сказал Карпин.

Россия отстранена от турниров ФИФА и УЕФА, контракт с «Газпромом» расторгнут

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные