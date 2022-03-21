Смолов переболел ангиной и пропустит сбор сборной России, скорее всего

Участие форварда в мартовском сборе сборной России под вопросом.

Нападающий переболел ангиной на прошлой неделе, сообщает «Спорт-Экспресс».

По этой причине 32-летний игрок матч с начал в запасе. После игры он пообщался с главным тренером сборной .

Они договорились, что Смолов приедет на базу национальной команды в Новогорске и пройдет медосмотр, по итогам которого будет принято решение.

Тем не менее велика вероятность, что Федор все же будет вынужден пропустить сбор.

Ранее появилась информация, что в сборную вызовут другого нападающего «Динамо» .