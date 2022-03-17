«Барса» получит 265-275 млн евро за 4 года контракта со Spotify. Сделка по переименованию «Камп Ноу» рассчитана на 6 лет и может быть продлена еще на 15

Стали известны подробности сделки «Барселоны» со Spotify.

По информации Mundo Deportivo, «блауграна» будет получать 57,5 млн евро в год за размещение логотипа стримингового сервиса на футболках мужской и женской команд.

Еще 5 млн в год клуб будет получать за лого на тренировочной форме. Соглашение по игровой форме с титульным спонсором рассчитано на 4 года, по тренировочной – на 3.

Также в соглашении есть пункт, по которому «Барса» будет получать 2,5 млн евро в год в случае, если будет соблюдать принцип «правильной практики активации контракта». Не уточняется, что подразумевает этот пункт.

По условиям соглашения о переименовании стадиона в «Spotify Камп Ноу» клуб будет получать 5 млн евро в год. Таким образом, суммарно за 4 года сделки со Spotify каталонцы гарантированно получат 265 млн евро. При этом сумма может вырасти до 275 млн с учетом бонуса в 2,5 млн в год.

В то же время договоренность о нейминге стадиона рассчитана на больший срок, чем основная сделка, – на 6 лет. В течение этого срока «Барселона» будет получать по 5 млн евро в год.

По истечении срока у Spotify будет возможность продлить соглашение еще на 15 лет. При этом компания начнет платить клубу больше – 15-20 млн евро в год.

не сообщила условия сделки официально, так как подписала со Spotify договор о неразглашении. Он будет действовать минимум до 3 апреля, когда сделка будет ратифицирована.

«Spotify Камп Ноу» – теперь арена «Барсы». Музыкальный сервис спасет клуб как новый главный спонсор – за 75 млн евро в год