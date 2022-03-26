«Милан» хочет купить Берарди за 15 млн евро и Скамакку за 30 млн. У клуба будет встреча с директором «Сассуоло»

«Милан» хочет купить и у .

По данным La Gazzetta dello Sport, представители «россонери» встретятся с гендиректором «Сассуоло» Джованни Карневали, чтобы обсудить переход этих футболистов.

«Милан» готов заплатить около 15 млн евро за Берарди и 30 млн евро за Скамакку. Клуб уверен, что сможет осуществить сделку.

Довольно долго интерес к Скамакке проявлял «Интер», однако он может лишь арендовать игрока с правом выкупа. «Сассуоло» не заинтересован в таком варианте. Чтобы подписать 23-летнего итальянца, «Интеру» придется продать кого-то из своих атакующих игроков.

Скамакка уже практически согласовал продление контракта с «Сассуоло» до 2026 года с двукратным увеличением зарплаты – до 800 тысяч евро в год, однако бумаги еще не подписаны, и это привлекает многие клубы.

к Берарди гораздо сильнее, чем к Скамакке. В клубе полагают, что Доменико идеально впишется в состав.