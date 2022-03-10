«Интер» хочет подписать Скамакку. Трансфер форварда «Сассуоло» оценивается в 40 млн евро

Теги Интер серия А Италия возможные трансферы Сассуоло Джанлука Скамакка Футбол

«Интер» хочет подписать нападающего «Сассуоло» Джанлуку Скамакку.

Миланский клуб ведет переговоры о трансфере 23-летнего итальянца и считается фаворитом в борьбе за игрока.

Переход Скамакки в «Интер» оценивается в 40 млн евро при платежах четырьмя траншами, сообщает журналист Николо Скира.

При этом сам клуб хотел бы включить в сделку одного из своих футболистов, чтобы снизить цену.

В 26 матчах сезона Серии А Скамакка забил 11 голов. Это второй показатель в «Сассуоло» после Доменико Берарди.

Подробнее статистика Скамакки – здесь.

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